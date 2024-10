Musikalische Früherziehung zeigt Wirkung in Adelsried

Die musikalische Früherziehung erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit in Adelsried. Das wurde jetzt in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Aktuell sind 60 Kinder im laufenden Kindergartenjahr angemeldet. Hier werden die so genannten „Mittelkinder“ sowie die Vorschulkinder eingebunden. Eine Umfrage bei den Eltern hat ergeben, dass auch Kinder mitmachen, die zuerst nicht mitmachen wollten. Aufgrund der Rückmeldung wurde eine Neuzusammenstellung der Gruppen für dieses Kindergartenjahr vorgenommen. Die bisherigen fünf Gruppen wurden auf vier Gruppen reduziert. Das Angebot findet einmal wöchentlich im Umfang von 45 Minuten je Unterrichtseinheit statt.

