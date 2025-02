Neues Baugebiet an der A8: Wie sehen die Straßen im „Schönen Mann“ aus?

Wie sollen die Straßen im Baugebiet „Schöner Mann“ an der A8 in Adelsried künftig aussehen? Das war das Thema im Gemeinderat. Die Straßenplanung im rund 25000 Quadratmeter großen Baugebiet wurde die Straßenplanung von Alexander Schwindel vom Ingenieurbüro Herbert Heinhaus sowie von Joost Godts vom gleichnamigen Planungsbüro vorgestellt. Drei Varianten sind denkbar.



Grundlage des Plans war eine aktuelle Bestandsvermessung. Der Weg nach oben am Saulefeld in Adelsried verläuft mit zwölf Prozent relativ steil und wird zur künftigen Erschießungsstraße. „Insgesamt ist das Baugebiet vom Höhenverlauf gesehen im Süden und Norden ein Hang mit einem kleinen Graben in der Mitte“, erklärte Schwindel bei der Sitzung des Gemeinderats. Die Gesamtbreite der Straße beläuft sich im Bestand auf 7,50 Meter, der Gehweg soll nach der aktuellen Richtlinie 1,80 Meter breit werden (im Bestand 1,40) - die Fahrbahn käme somit auf 5,70 Meter. „Es ist noch alles möglich“, so Bürgermeister Sebastian Bernhard. Drei Varianten seien denkbar: Ein verkehrsberuhigter Bereich mit Fortführung der Hauptverkehrsachse am Saulefeld mit einer Mittelrinne am südlichen Teil. Die zweite Option wäre ein komplett verkehrsberuhigter Bereich ohne Mittelrinne oder ein verkehrsberuhigter Bereich mit Mittelrinne. Das Gremium legte sich noch nicht auf eine der drei möglichen Varianten fest.

Ist an dieser Stelle überhaupt einen Gehweg notwendig? Diese Frage stellte sich Herbert Kalkbrenner (FW). Stattdessen zog er eine Spielstraße in Betracht. Laut Thomas Ohnheiser (CSU) könnte es beim Schneeräumen mit den breiten Gerätschaften zu Schwierigkeiten kommen, wenn es eine Mittelrinne auf der Straße gibt. Daher müsse der Randstein eine einseitige Schräge haben. Was zu längeren Überlegungen führte, war das Entwässerungskonzept. Anton Rittel (FW) sowie Hansjürgen Krist (Grüne) halten das Regenwasser für ein gravierendes Problem. Sie meinten: Man baue heutzutage schon viel, um Wasser richtig ableiten zu können. Prüfungen im Vorfeld haben ergeben, dass die Versickerung des Regenwassers nicht möglich ist. Daher sind ein Rückhaltebecken sowie ein Rückstaukanal vorgesehen. In der Berechnung werde jedoch das sogenannte hundertjährige Regenereignis berücksichtigt.

Baugebiet an der A8: Gemeinderat entscheidet sich für eine Variante

Wie viele öffentliche Parkplätze man im verkehrsberuhigten Bereich im Baugebiet ausweisen sollte, sorgte ebenfalls für Diskussionen. Bernhard vertrat die Meinung, dass ausgewiesene Parkplätze zwingend erforderlich wären, auch um das Parken im verkehrsberuhigten Bereich zu ermöglichen. Laut Straßenverkehrsordnung, so sagt er, sei Parken im verkehrsberuhigten Bereich (Spielstraße) nur in ausgewiesenen Parkflächen erlaubt und zum anderen würden die Parkflächen auch als Verkehrsberuhigung dienen.

Mit sieben Stimmen entschied sich das Gremium für die Variante mit Fortführung der Hauptverkehrsachse, jedoch ohne Mittelrinne. Der südliche Teil des Baugebiets wäre verkehrsberuhigt (Spielstraße). Fünf Stimmen erhielt die Variante mit dem komplett verkehrsberuhigten Bereich ohne Mittelrinne. Zwei Stimmen bekam Variante mit einem verkehrsberuhigten Bereich und Mittelrinne für die Entwässerung.

Im Bebauungsplan sind Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Doppelhäuser vorgesehen. Weiter könnten auch Reihenhäuser verwirklicht werden. Aufgrund des steilen Geländes müssten vereinzelte Gebäude teils in den Hang hineingeschoben werden. Bezüglich der Dachformen gibt es noch keine Präferenzen. „Wir wollen die Ein- und Mehrfamilienhäuser so flexibel wie möglich gestalten, um die Attraktivität zu wahren“, so Bürgermeister Sebastian Bernhard.