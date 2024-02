Auto brennt auf A8 zwischen Adelsried und Neusäß aus

Während der Fahrt bemerkt ein Autofahrer, dass sein Wagen Probleme macht. Wenige Sekunden später steht er in Flammen. Die Autobahn muss am Mittwoch zwischenzeitlich gesperrt werden.

Lichterloh in Flammen stand am Mittwochnachmittag ein BMW X1 auf der Autobahn A8 zwischen Adelsried und Neusäß. Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage miteilt, bemerkte ein 81-Jähriger gegen 17 Uhr, dass sein Auto Probleme bereitete. Offenbar blockierte der Motor des BMW. Deshalb fuhr der Mann auf den Standstreifen. Kurz vor der Wildbrücke zwischen Adelsried und Neusäß brannte der Wagen schließlich vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehren aus Gersthofen und Neusäß waren vor Ort. Foto: Feuerwehr Gersthofen

Unfall auf A8 bei Neusäß: Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt

Mit etwa 25 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Gersthofen und Neusäß zu diesem Fahrzeugbrand an. Aufgrund des Brands musste die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden. Erst nach rund zwei Stunden konnten alle Fahrstreifen wieder freigeben werden, berichtet ein Sprecher der Autobahnpolizei. Seine Kollegen schätzen den Sachschaden auf insgesamt rund 60.000 Euro. Etwa die Hälfte davon ergibt sich durch Schaden an der Fahrbahn. Für die Feuerwehr aus Gersthofen war es der 31. Einsatz in den ersten 31 Tagen des Jahres. (kinp)