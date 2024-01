Fünf Verletzte nach Unfall auf der A8 bei Neusäß

Fünf Menschen sind nach einem Unfall auf der A8 zwischen Adelsried und Neusäß verletzt. Einer von ihnen schwer, berichtet die Polizei.

Zu einem schweren Unfall ist es bereits am Dienstag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Wie die Polizei nun mitteilt, sind dabei fünf Menschen verletzt worden. Einer von ihnen schwer. Die Beamten schildern den Unfallhergang so: Gegen 15.15 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sein Wagen nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Heck eines Kleintransporters, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.

Dadurch drehte sich das Auto des 61-Jährigen und kollidierte mit einem Pannenfahrzeug, das zu diesem Zeitpunkt auf dem Standstreifen stand. Das Auto des 61-Jährigen und auch das Pannenfahrzeug wurden durch den Zusammenstoß in den Grünstreifen geschleudert. Hier kam das Pannenfahrzeug auf dem Dach zum Liegen.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Landung eines Rettungshubschraubers war die Fahrbahn für etwa 30 Minuten komplett gesperrt. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 30.000 Euro. (kinp)