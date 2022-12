Adelsried/Neusäß

vor 20 Min.

Wie es eine junge Adelsriederin von der Realschule zum 1,0-Abitur geschafft hat

Lisa Meier aus Adelsried hat am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß ihr Abitur mit 1,0 gemacht. Dabei kam sie erst über eine Einführungsklasse nach der Realschule aufs Gymnasium.

Plus In diesem Sommer haben wieder einige Jugendliche ihr Abitur mit der Traumnote von 1,0 abgeschlossen – darunter auch Lisa Meier, 19, aus Adelsried. Sie nahm einen besonderen Weg.

Von Angela David

Zunächst Gratulation zum 1,0er-Abitur, Lisa Meier. Erinnern Sie sich noch an die kritische Zeit in der Grundschule, als es um den Übertritt an eine weiterführende Schule ging? Warum ging es zunächst für Sie an die Realschule?



Lisa Meier: Ich war eigentlich schon immer eine ganz gute Schülerin und hatte auch den Schnitt fürs Gymnasium, aber alle meine Freundinnen und ich haben uns entschieden, auf die Realschule in Zusmarshausen zu gehen. Ich konnte mir damals auch noch nicht vorstellen, mal zu studieren, und dann dachte ich mir: "Warum soll ich mich quälen, wenn ich nicht weiß, ob ich es mal brauche?"

