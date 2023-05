Unfall auf der A8: Linke Spur zwischen Adelsried und Neusäß gesperrt

Autofahrer brauchen auf der A8 in Richtung München am Freitagabend Geduld. Nach einem Unfall ist die linke Spur gesperrt, der Verkehr staut sich.

Eine Person ist am Freitagabend bei einem Auffahrunfall auf der A8 zwischen Adelsried und Neusäß schwer verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Zwei Fahrzeuge seien an dem Unfall beteiligt gewesen, die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an, derzeit ist der linke Fahrstreifen noch gesperrt. Der Verkehr in Richtung München staut sich auf etwa sieben Kilometern Länge.

Ein weiterer Unfall hat sich auf Höhe Zusmarshausen ereignet. Hier ist die Sperrung mittlerweile aufgehoben. (ida)