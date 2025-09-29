Auch Adelsried muss Finanzlücken überbrücken

Die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand, Handlungsspielräume gibt es so gut wie keinet mehr. Zur Überbrückung von Finanzlücken will auch die Gemeinde Adelsried einen Kommunalkredit in Höhe von 2,5 Millionen Euro aufnehmen. Dieses Geld wird für Grundstückskäufe, zur Gewerbeentwicklung, zur Umlagezahlung für den Schulverband sowie Straßen- und Kanalsanierungsmaßnahmen verwendet.

