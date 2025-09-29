Icon Menü
Adelsried nimmt einen Kredit von 1,5 Millionen Euro auf

Adelsried

Auch Adelsried muss Finanzlücken überbrücken

Die Gemeinde will einen Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro aufnehmen. Wofür das Geld gut gebraucht werden kann, ist schon klar.
Von Michaela Krämer
    Der Gemeinderat sprach in der jüngsten Sitzung im Adelsrieder Rathaus unter anderem über Finanzlücken und wie man diese stopfen könne.
    Der Gemeinderat sprach in der jüngsten Sitzung im Adelsrieder Rathaus unter anderem über Finanzlücken und wie man diese stopfen könne. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand, Handlungsspielräume gibt es so gut wie keinet mehr. Zur Überbrückung von Finanzlücken will auch die Gemeinde Adelsried einen Kommunalkredit in Höhe von 2,5 Millionen Euro aufnehmen. Dieses Geld wird für Grundstückskäufe, zur Gewerbeentwicklung, zur Umlagezahlung für den Schulverband sowie Straßen- und Kanalsanierungsmaßnahmen verwendet.

