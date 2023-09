Nötigung auf der A 8: Autofahrer rastet bei Adelsried aus

Zu einem "Hahnenkampf" zweier Autofahrer kam es am Samstagnachmittag auf der A 8. Später auf der Landstraße stieg einer dann aus und wurde handgreiflich.

Um die Streitigkeiten zwischen zwei Männern und eine Nötigung im Straßenverkehr aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Am Samstagnachmittag fuhr ein Mann gegen 15.45 Uhr in seinem silberfarbenen Mercedes C-Klasse auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Adelsried wurde er dann laut Polizei vom Fahrer eines weißen VW Tiguan auf der linken Fahrspur absichtlich heruntergebremst.

Wenig später fuhren beide in Adelsried von der Autobahn runter und trafen der Einmündung von der Anschlussstelle Adelsried kommend in Richtung Horgau wieder aufeinander. Der Fahrer des weißen Tiguan hielt hierbei mitten auf der Abbiegespur an, stieg aus und rüttelte an der Fahrertüre des Mercedes. Hierbei beleidigte er den Fahrer und zeigte ihm den Stinkefinger.

Andere haben vielleicht etwas beobachtet

Diese Situation konnte möglicherweise durch die Insassen eines roten Autos beobachtet werden, das hinter dem Mercedes warten musste. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet hier um Zeugenhinweise bezüglich des Verhaltens auf der Autobahn und an der Einmündung unter Telefon 08291/18900. (dav)

