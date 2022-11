Ohne Führerschein aber mit Drogen auf der Autobahn bei Adelsried unterwegs

Eine Menge Drogen findet die Polizei im Wagen eines 29-Jährigen bei einer Kontrolle auf der A8 bei Adelsried. Einen Führerschein finden die Beamten hingegen nicht.

40 Gramm Marihuana und 30 Gramm synthetische Drogen stellte die Polizei im Auto eines 29-Jährigen sicher. Was der junge Mann hingegen nicht vorweisen konnte, war eine gültige Fahrerlaubnis. Wie die Polizei mitteilte, stoppte eine zivile Streife der Fahndungskontrollgruppe den Autofahrer am Freitag auf der A8 auf Höhe Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 29-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre bis Mitte Januar besteht. Außerdem stand er sichtlich unter Drogeneinfluss, heißt es im Bericht der Polizei. Ein entsprechender Schnelltest verlief positiv auf THC, eine Blutentnahme folgte. Der junge Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (kinp)