Pärchen lässt es sich im Hotel gut gehen – und prellt die Zeche

Ein Paar übernachtet drei Nächte in einem Hotel in Adelsried – unter falschem Namen. Sie reisen ab, ohne zu zahlen. Es bleibt eine hohe Rechnung.

Gut gegessen im Restaurant, schön geschlafen und auch den Zimmerservice ausgiebig genutzt hat ein Pärchen zwischen Donnerstag, 28. September und Sonntag, 1. Oktober, in einem Hotel in Adelsried. Bezahlt haben sie allerdings nicht. Wie das Hotelpersonal schließlich feststellte, hatten sich die beiden mit falschen Personalien im Hotel angemeldet. Da bereits bis zum Sonntag ein hoher dreistelliger Betrag an Kosten aufgelaufen war, sollte eine Zwischenrechnung gestellt werden. Dabei wurden vom Personal die falschen Personalien bemerkt. Die beiden Zechpreller waren da schon nicht mehr da.

Lesen Sie dazu auch