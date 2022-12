Platznot in der Schule beschäftigt die Bürger in Adelsried

Plus Bei der Bürgerversammlung wurde außerdem über Parkplätze und über Wasser- und Abwassergebühren gesprochen. Auch die Aufschüttung am Hasenberg war Thema.

Eine Stunde dauerte der Rück- und Ausblick, den Bürgermeister Sebastian Bernhard den gut 50 Zuhörern im Parkhotel Schmid bei der Bürgerversammlung präsentierte. Dabei ließ er das vergangene Jahr Revue passieren und gab einen Gesamtüberblick über die Finanzen und die vergangenen und künftigen Maßnahmen.