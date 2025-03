Polizei stoppt Fahrer mit gefälschtem Kennzeichen auf der Autobahn

Am Donnerstag beendete die Verkehrspolizei Augsburg die Fahrt eines 22-Jährigen auf der A8 bei Adelsried in Fahrtrichtung München gleich aus mehreren Gründen. Gegen 17.15 Uhr fiel der Streife ein Hyundai mit ausländischem Händlerkennzeichen auf. Die Beamten hielten das Auto zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Aber damit nicht genug, denn auch das Kennzeichen war nicht gültig. Die Fahrt war somit für Fahrer und Fahrzeug beendet. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis sowie Kennzeichenmissbrauchs ermittelt. (jah)

