Polizei zieht alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle in Adelsried stellen Polizeibeamte bei einem Fahrer Alkoholgeruch fest. Das war das Ende seiner Fahrt.

Mit Alkohol im Blut unterwegs: Am Sonntag um 15.20 Uhr ist in der Augsburger Straße in Adelsried ein 57-jähriger Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten beim VW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Deshalb führten sie beim 57-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,8 Promille erbrachte. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt des Mannes unterbunden und er nach dem Straßenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht. (lig)