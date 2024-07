Polizeiorchester spielt über 13.600 Euro ein

Beim Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern wurden Anfang Juli Spenden von insgesamt etwa 13.650 Euro eingenommen. Das wurde jetzt in der Gemeinderatssitzung in Adelsried bekannt gegeben. Es gingen etwa 8000 Euro Firmenspenden auf das extra eröffnete Spendenkonto der Gemeinde Adelsried ein. Hiervon müssen noch die Kosten für Getränke und weitere Veranstaltungskosten abgezogen werden. Die genaue Spendensumme soll dann in der nächsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben werden. (AZ)

