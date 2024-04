Projekt "Erlebnis Bauernhof" startet in Adelsried

Der Auftakt der Aktiv-Wochen findet auf dem Hasenberghof in Adelsried mit Regierungspräsidentin Barbara Schretter statt. Was Schüler hier erfahren können.

Das Projekt "Erlebnis Bauernhof" findet in diesem Jahr zum ersten Mal im Frühling statt. Neben dem Hollandhof in Horgau, dem Betrieb Steppich in Zusmarshausen oder dem Moirhof in Gersthofen ist unter anderem auch der Hasenberghof in Adelsried mit dabei. Hier will Regierungspräsidentin und Schirmherrin Barbara Schretter am Mittwoch, 17. April, die Auftaktveranstaltung besuchen. Mehr als 482.000 Kinder und Jugendliche haben seit 2012 einen Bauernhof im Rahmen des Programms besucht. In authentischer Umgebung erhalten sie Einblicke in die Produktion der Lebensmittel, in die Landwirtschaft, in die Natur und die Umwelt.

Dieses Jahr finden die Aktiv-Wochen von Montag, 15. April, bis Freitag, 17. Mai, statt. Als Sonderaktion führt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg an der Martinsschule (Sonderpädagogisches Förderzentrum II, Augsburg Nord) die beiden anderen Lernstationen „Kuh – Milch“ und Getreide – Brot“ des Lernzirkels „Der Pfannkuchenweg“ durch.

Mit einer Exkursion zu einem landwirtschaftlichen Betrieb sind Schulklassen zudem bei einem erlebnisorientierten Vormittagsprogramm willkommen: Den Boden erforschen, Getreide bestimmen, Kälber füttern und den Alltag des Bauern kennenlernen. Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche von der 2. Klasse bis zur 10. Klasse. Lehrerinnen und Lehrer wenden sich für die Terminvereinbarung an einen der teilnehmenden Betriebe oder an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, wenn es um die Sonderaktion geht. (AZ)

