Rollerfahrer wird in Adelsried von Auto erfasst

Eine 68-Jährige übersieht einen Mann auf einem Roller und erfasst ihn mit ihrem Auto. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein 44-Jähriger ist nach einem Unfall in Adelsried verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Freitag gegen 13 Uhr mit seinem Roller auf der Dillinger Straße in Adelsried unterwegs. Als eine 68-Jährige von dort nach links in die Streitheimer Straße abbiegen wollte, übersah sie den Rollerfahrer laut Polizei. Es kam zum Unfall. Der Mann wurde von dem Auto erfasst und stürzte von seinem Roller. Danach klagte er über Schmerzen im Brustbereich, heißt es im Bericht der Polizei.

Beim Pkw wurde die Stoßstange vorne links zerkratzt und leicht eingedrückt. Beim Roller wurde das vordere Kunststoffgehäuse gebrochen. Gegen die Frau wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet, berichten die Beamten. (kinp)