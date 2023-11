So erlebte Anna Ostermeier die Dreharbeiten für die BR-"Landfrauenküche"

Plus Die Landwirtin vom Adelsrieder Hasenberghof hat bei der diesjährigen Staffel der "Landfrauenküche" mitgekocht. Am 11. Dezember wird die Folge im Fernsehen ausgestrahlt.

Am 11. Dezember ist es soweit: Dann wird Anna Ostermeier vom Hasenberghof in Adelsried im Fernsehen kochen. Die 37-Jährige hat bei der diesjährigen Staffel der "Landfrauenküche" mitgemacht, einem Format des Bayerischen Rundfunks (BR), bei dem landwirtschaftliche Betriebe vorgestellt werden und die jeweiligen Landfrauen der Höfe zu Tisch bitten. Die Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken trafen sich dazu von Mai bis August auf den Höfen und fanden heraus, welche landwirtschaftlichen Nischen sie gefunden haben und wie eben diese geschmacklich auf den Tisch kommen können.

Anna Ostermeier, die den Hasenberghof zwischen Adelsried und Bonstetten mit ihrem Mann Jörg bewirtschaftet, zauberte als Landfrau aus Schwaben ein Menü, das gleich erkennen ließ, dass auf ihrem Hof um die Henne, den Hahn und das Ei geht sowie um die Aufzucht und Produktion nach Bioland-Richtlinien. Als Gruß aus der Küche servierte sie dreierlei Vorspeisen: eine Hühnersuppe, ein Hühnerfleischpflanzerl und ein Hühnercurry. Zur Hauptspeise gab es gefüllten Bruderhahn mit Salat. Als Nachspeise servierte die zweifache Mutter Zwetschgengratin an Zabaione mit Marzipan-Busserl. Mit dieser Menüauswahl unterstrich die studierte Landwirtin, worum es ihr geht: um die Komplettvermarktung, für die der Hasenberghof steht und in die sie jede Menge Herzblut und Ideenreichtum steckt.