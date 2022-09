Adelsried

12:00 Uhr

Soll Adelsried einen Wasser-Notverbund mit Bonstetten eingehen?

Plus Ein Notverbund könnte die Wasserversorung für Adelsried in Krisenzeiten sicherer machen. Doch es gibt auch Bedenken gegen die Pläne.

Um die Trinkwasserversorgung im Ort auch in Krisenzeiten zu sichern, sollen die Gemeinden Adelsried und Bonstetten einen Notverbund gründen. Ziel ist es, mehr Versorgungssicherheit zu erreichen. In der Vergangenheit wurde in Adelsried eine Verbundlösung favorisiert, in Bonstetten jedoch abgelehnt. So weit war das schon bekannt. Gegenwärtig könne zur Haltung von Seiten der Nachbargemeinde keine Aussage getroffen werden, erklärte der Adelsrieder Bürgermeister Sebastian Bernhard nun. Sein Vorschlag wäre, Bonstetten zu bitten, im Rat abschließend zu beraten, ob ein Notverbund oder eine andere Lösung favorisiert wird.

