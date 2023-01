Spaziergängerin wird in Adelsried von Hund gebissen

Eine 59-Jährige geht in Adelsried spazieren als plötzlich ein Schäferhund auf sie zuläuft. Erst beißt er sie in die Hand und kurz darauf attackiert er sie erneut.

Eine schmerzliche Begegnung hatte eine 59-jährige Spaziergängerin am Donnerstag in Adelsried. Die Frau war gegen 15.30 Uhr auf einem Feldweg unterwegs, als plötzlich ein Schäferhund auf sie zulief.

Der Hund des 67-Jährigen sprang auf die Frau zu und biss ihr laut Polizei in das rechte Handgelenk. Der Halter rief zwar seinen Hund zurück, kurz darauf lief er aber erneut auf die 59-Jährige zu und sprang ihr gegen den Oberschenkel. Die Frau erlitt neben den Bisspuren am Handgelenk auch eine leichte Prellung an der Hüfte. Der 67-Jährige hatte nach eigenen Angaben mit seinem Hund Ball gespielt und die 59-Jährige übersehen. (thia)