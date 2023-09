Spielplatz am Sportheim erstrahlt in neuem Glanz

Der Kinderspielplatz am Adelsrieder Sportheim ist modernisiert worden. Jetzt gibt es dort auch eine Wasserpumpe.

Etwas in die Jahre gekommen war der Kinderspielplatz am Adelsrieder Sportheim. Zum einen sah er für Kinder nicht mehr einladen aus, zum anderen entsprachen die Spielgeräte nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard. Ausschussmitglied Josef "Sepp" Stegmüller nahm sich des Platzes an und brachte ihn pünktlich zum Sommerfest des SVA mit Unterstützung von Fußballtrainer Bastian Brosch wieder in Ordnung.

Sitzbank rund um die Eiche

Dabei wurden die Schaukeln und die Rutsche erneuert, ein Sandplatz angelegt und ein Pumpbrunnen installiert, damit hier auch mit Wasser gespielt werden kann. Als Blickfang erweist sich die Rundbank um den Schattenspender, die Eiche. Sie bietet den Eltern und Betreuern die Möglichkeit, den Kindern im Sitzen zuzusehen.

Optisch aufgewertet wird der Spielplatz auch durch einige Blumenkästen. Damit die Kinder in Sicherheit spielen können, wurde der Platz eingezäunt, sodass der Parkplatzsuchverkehr bei Veranstaltungen im Sportheim oder bei Fußballspielen für die Kinder keine Gefahr mehr darstellt. Möglich war all das auch Dank mehrerer Sponsoren und Unterstützer. (es)