Startschuss für lange geplantes Schulprojekt der Gemeinden Adelsried und Bonstetten erfolgt

„Heute ist ein guter Tag für Adelsried und Bonstetten“, sagte Adelsrieds Bürgermeister Sebastian Bernhard beim Spatenstich für den Anbau der Grundschule. „Denn heute fällt endlich der Startschuss für ein lange geplantes Großprojekt, das unsere Kräfte seit rund vier Jahren gebunden hat.“ So lange liefen bereits die Planungen des Schulverbands Adelsried und Bonstetten. Mit einer umfassenden Schulhauserweiterung wollten die beiden Gemeinden jetzt die Bedingungen für die Grundschülerinnen und Grundschüler verbessern.

Neue Räume und Veranstaltungsfläche

Der Bau startete in den Sommermonaten. Vorbereitende Arbeiten waren ab Jahresbeginn erfolgt. Nach Fertigstellung des Anbaus wird die Grundschule über zusätzliche 1100 Quadratmeter an Raumfläche verfügen. Damit sollen drei neue Unterrichtsräume entstehen, zudem mehr Platz für die Betreuung der Kinder in der offenen Ganztagesschule, mit einem geräumigen Speisesaal und einer großzügigen Küche. Zudem werde eine neue Schulaula mit Eingangsbereich sowie Veranstaltungsfläche Groß und Klein in Zukunft willkommen heißen, so Ludwig Lenzgeiger. „Für insgesamt rund 9,3 Millionen Euro, von denen etwa 60 Prozemt als Förderung zurückfließen, lassen sich beide Gemeinden also die Bildung einiges kosten“, betont der Zweite Bürgermeister von Adelsried.

Investition in die Zukunft

Anton Gleich, Bürgermeister von Bonstetten, bezeichnet das Projekt als „Zukunftsinvestition, die jeden Cent wert ist.“ Er dankte seinem Adelsrieder Amtskollegen, der gleichzeitig Vorsitzender des Schulverbands ist, für dessen „immensen Einsatz“. Trotz mancher Widrigkeit habe Sebastian Bernhard niemals nachgelassen. (AZ)

