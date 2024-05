Adelsried

Tauben sollen in Adelsried nicht zum Problem werden

Plus Der Gemeinderat hat sich erneut mit den Tauben im Ort beschäftigt. Auch von der Mittagsbetreuung und der Grundschule in Adelsried gab es Neuigkeiten.

Von Michaela Krämer

Ein handfestes Taubenproblem gibt es in Adelsried nicht. Trotzdem verläuft das Zusammenleben mit denTieren offenbar nicht vollkommen reibungslos. Anwohner haben Verunreinigungen in der Hauptstraße und in der Kirchstraße gemeldet, wie jetzt in der gemeinderatssitzung berichtet wurde. Zweiter Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger ( CSU) erklärte eingangs, welche Möglichkeiten es gibt, den Ort vor solchen Belästigungen zu schützen und der Ausbreitung von Tauben entgegenzuwirken.

Thomas Ohnheiser (CSU) hatte bei einer Begehung der Kirchstraße keine wilden Tauben wahrnehmen können. Jörg Ostermeier (CSU) hingegen sagte, dass es diese sehr wohl im Ort gäbe, sie sich vermehren und aus einer Züchtung stammen würden. „Es sollte nicht ausufern, denn es könnte durchaus zu einer Plage werden“, so Ostermeier. Lenzgeiger schlug vor, dies zu beobachten und zu schauen, wie sich die Lage entwickelt. Sollte das Tauben-Problem akut werden, könne die Gemeinde immer noch etwas dagegen unternehmen, sagte er.

