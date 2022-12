Theater: Der schwäbische "Texas Tom" in Adelsried

Für die Aufführungen des Theaters in Adelsried gibt es noch Restkarten. Beim Auftakt überzeugen die Darsteller mit vielen komischen Momenten.

Es war ein vergnüglicher Abend im Schützenheim Adelsried. Bei der Komödie "Texas Tom" konnte das Publikum nach zwei Jahren den Alltag hinter sich lassen und herzhaft lachen. Aber auch diejenigen, die der Liebe wegen ins Theater gekommen sind, kamen auf ihre Kosten.

Laienschauspieler überzeugen beim Theater in Adelsried

Lilo Klein spielte mit umwerfender Mimik und Gestik die Centa Zacherl, der es gewaltig stinkt, dass Nachbar Blasi (Gerhard Suttner) hinter ihrer völlig überdrehten Schwester Loni (Luitgart Hamm) her ist. Sie wird schon lange von Blasi, der "vor lauter Liebe wie ein Ofen glüht", mit unzähligen Veilchen umworben. Der überzeugte mit Witz und so manchem Rausch und war hin- und hergerissen zwischen den beiden Schwestern. Kaum ist der schwäbische Texas Tom (Axel Weißenböck) aus Amerika zurück, wird die Situation kompliziert. Er möchte seine Mutter mit nach Amerika auf seine Ranch mitnehmen. Und dann verliebt sich die junge Erni (Jenny Kretzler-Herrmann), die Tochter von Centa in den schneidigen "Cowboy". Doch es gibt noch ein Problem: Sie ist mit ihm verwandt. Oder doch nicht?

Loni mit dem Gurkensalat im Gesicht ist bei der Ankunft ihres Toms bewusstlos geworden. Centa versucht sie wachzurütteln. Foto: Michaela Krämer

Es gibt noch Restkarten für das Theater in Adelsried

Für die gelungene Aufführung sorgten neben den fünf Laienspielern Regisseur Gerhard Suttner und Regieassistentin Elisabeth Furnier. Für Bühnenbild und die Kostümwahl ist die Theatergemeinschaft zuständig. Damit sie allesamt auch noch gut aussehen, dafür war Heidi Klein verantwortlich. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer unbemerkt blieb Souffleuse Sandra Pressberger, die keinen (zumindest offensichtlichen) Einsatz hatte.

Es gibt noch wenige Restkarten für die weiteren Aufführungen am Donnerstag den 29. Dezember, Freitag den 30. Dezember sowie am Donnerstag den 5. Januar 2023, Freitag den 6. Januar 2023 und Samstag den 7. Januar 2023, jeweils um 19.30 Uhr.