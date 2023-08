Unbekannte verwüsten das Stockschützenheim in Adelsried

Vandalismus im Stockschützenheim in Adelsried: Wie die Polizei berichtet, treten Unbekannte die Holzvertäfelung ein und schlagen mit Steinen die Toiletten zusammen.

Ein Bild der Verwüstung hinterließen Unbekannte im Stockschützenheim in Adelsried. Das berichtet die Polizei. Demnach verschafften sich Unbekannte vermutlich in der Nacht auf Donnerstag Zugang in das Schützenheim an der Waldstraße. Der oder die Unbekannten traten die Holzvertäfelung der Türen ein und schlugen mit Steinen die Toiletten und ein Waschbecken zusammen. Im Außenbereich wurde eine Holzbank, sowie das Fallrohr der Regenrinne beschädigt. Der Sachschaden für den Verein dürfte sich auf mindestens 600 Euro belaufen, berichtet die Polizei. (kinp)