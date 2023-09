Unbekannter beschädigt in Adelsried die Fahrertür eines Autos

Ein Unbekannter hat am Wochenende auf dem Parkplatz eines Hotels in Adelsried ein Cabrio beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

In Adelsried hat ein Unbekannter am Wochenende versucht, ein Cabrio aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, am Fenster der Fahrertür gehebelt. Ins Innere des Fahrzeugs, das auf dem Parkplatz eines Hotels in der Augsburger Straße stand, gelangte der Unbekannte aber nicht. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei rund 2000 Euro. (jly)

