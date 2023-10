Unbekannter fährt nach Unfall in Adelsried davon

Ein Unbekannter fährt mit seinem Auto gegen einen in Adelsried geparkten BMW. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fährt der Verursacher davon, berichtet die Polizei.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Adelsried. Demnach fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto bereits am vergangenen Donnerstag gegen einen geparkten BMW. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen 6,30 Uhr und 16.30 Uhr an der Adresse Im Deutenloh 12. Den Sachschaden an der hinteren Stoßstange des beschädigten Autos schätzen die Beamten auf rund 1000 Euro. Sie ermitteln nun wegen Unfallflucht. (kinp)