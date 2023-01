Unfall am Autobahnzubringer bei Adelsried sorgt für Stau

Auf schneeglatter Fahrbahn verliert ein Kleintransporter die Kontrolle, stößt mit einem anderen Fahrzeug zusammen und kippt um.

Der 26-jährige Fahrer des Kleintransporters verlor am Freitagvormittag auf der Staatsstraße 2032 kurz vor dem Zubringer-Kreisverkehr zur A8 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei geriet er ins Schlingern, kam auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen die Leitplanke, touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 68-jährigen Mannes und kippte anschließend auf die rechte Fahrzeugseite um.

Dabei blieb der Transporter so unglücklich zu liegen, dass er die komplette Fahrbahnbreite der Staatsstraße in beide Richtungen blockierte. Die Strecke konnte erst nach Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen nach etwa eineinhalb Stunden wieder frei befahren werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (dav)