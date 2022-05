Unfall beim Abbiegen in Adelsried

Eine 52-Jährige will in Adelsried abbiegen. Dabei übersieht sie den Wagen einer anderen Autofahrerin, und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Mittwochvormittag in Adelsried gekommen. Laut Polizei wollte eine 52-Jährige mit ihrem Auto in die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Wagen einer 34-Jährigen - und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß sei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro an beiden Fahrzeugen entstanden, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. (kinp)