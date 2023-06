Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der A8 bei Adelsried

Als zwei Autos zum gleichen Zeitpunkt den Fahrstreifen wechseln, kommt es am Samstagnachmittag zu einem Unfall auf der A8 bei Adelsried. Es bleibt bei Sachschaden.

Als zwei Autos zum gleichen Zeitpunkt den Fahrstreifen wechseln, kommt es auf der A8 zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall mit Sachschaden am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Richtung Stuttgart. An den Steuern der beiden Wagen saßen eine 57-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann. Zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Zusmarshausen führten beide Fahrzeuge, laut den ersten Aussagen, einen Fahrstreifenwechsel durch, bei welchem sich beide Fahrzeuge seitlich berührten.

Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ersten Schätzungen nach insgesamt ein Schaden von rund 15.000 Euro, so die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (kinp)