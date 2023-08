Nicht aufgepasst hat ein Autofahrer beim Rangieren an der Tankstelle. Er fuhr mit seinem Wagen auf ein anderes Fahrzeug auf.

Von einem Unfall beim Rangieren an der Tankstelle berichtet die Polizei Zusmarshausen. Zu dem Vorfall kam es am Samstag, 19. August, kurz von 10 Uhr an der Tankstelle in der Augsburger Straße in Adelsried. Demnach übersah ein 52-jähriger Autofahrer beim rückwärts Rangieren einen Wagen hinter seinem Fahrzeug und fuhr auf diesen auf. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 700 Euro. (jah)

