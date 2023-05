Unfallflucht bei Adelsried: Polizei sucht nach Transporter-Fahrer

Mit einem gemieteten Kleintransporter verursacht ein Autofahrer einen Unfall bei Adelsried. Zunächst hält er zwar an, doch dann fährt er davon. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen Unfall bei Adelsried verursacht haben soll. Wie die Beamten mitteilen, kam es am Samstag gegen 0.45 Uhr auf der Staatsstraße 2032 zwischen Aystetten und Adelsried zu einem Unfall. Der unbekannte Fahrer eines Transporters wendete auf der Straße, um in Richtung Horgauer Bahnhof zurückzufahren, heißt es im Bericht der Polizei. Dabei übersah der Fahrer allerdings den Wagen eines 24-Jährigen, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Dieser versuchte noch zu bremsen und nach links auszuweichen, schaffte dies aber nicht mehr und überfuhr die vor Ort befindliche Verkehrsinsel. Der Wagen des 24-Jährigen wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrfähig war und abgeschleppt werden musste.

Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Der geschätzte Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 3000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters, bei dem es sich nach polizeilichen Ermittlungen anhand des bekannten amtlichen Kennzeichens um ein Mietfahrzeug handelt, hielt zwar an und erkundigte sich nach dem Befinden seines Unfallgegners, fuhr anschließend aber Richtung Horgau Bahnhof davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen den Unbekannten wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden.(kinp)