Unfallverursacher meldet sich zu spät

Weil er sich erst Stunden nach einem Unfall bei der Polizei meldete, wird gegen einen Autofahrer nun ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, baute er am Dienstag in Adelsried im Bereich der Kohlstattstraße einen Unfall. Der Fahrer soll ein an der Raiffeisenbank geparktes Auto angefahren haben. Dieses wurde dabei so stark beschädigt, dass an diesem Fahrzeug die Radaufhängung gebrochen ist, berichtet die Polizei. Ein Zeuge hörte noch den lauten Knall und konnte beobachten, wie sich der Unfallverursacher entfernte. Erst am späteren Nachmittag meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei und teilte den Unfall mit. Gegen diesen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 5000 Euro geschätzt. (kinp)

