Unvergessene Wienerlieder erobern Adelsrieder Publikum

Woran denken Sie beim Stichwort Wien? An Donau und Prater, Opernball und Stephansdom, Sisi und Franz oder Fiaker und Riesenrad? Sicherlich auch an das Wiener Schnitzel und den Kaiserschmarrn, an den Heurigen und das Wiener Lied. Einen tiefen Einblick in das Wiener Lebensgefühl gaben am Sonntag im Bürgersaal Adelsried die beiden Sängerinnen Brigitte Thoma, erfahrene Konzertsängerin und Gesangspädagogin und ihre Tochter Anna-Maria Thoma, die mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet wurde sowie der Pianist, Dirigent und Komponist Matthias Hammerschmitt, der extra aus Karlsruhe angereist war. Begrüßt wurden sie und das Publikum von Bürgermeister Sebastian Bernhard.

Humor, Ironie, Melancholie, Poesie und Liebe das alles durften die begeisterten Zuhörer musikalisch erleben. Mit dem Kaiserwalzer von Johann Strauss und Nico Dostal „Heut macht die Welt Sonntag für mich“ begann ein später, aber fröhlicher Nachmittag. Es folgten „Das ist der Frühling in Wien“ von Robert Stolz, der letzte Meister der Wiener Operette, dessen Werke bis heute bekannt und beliebt sind. Kein Wunder, dass im Laufe des gemütlichen Nachmittags noch weitere Lieder von ihm zu hören waren: „Ich sing mein Lied heut nur für dich“, „Wien wird bei Nacht erst schön“ und „Im Prater blüh‘n wieder die Bäume“.

Mit Unbeschwertheit und Lockerheit, Charme und guter Laune nahm das eingespielte Duo die Zuhörer mit auf einen musikalischen Spaziergang durch Wien. „Gold und Silber“, ein sehr bekannter Konzertwalzer von Franz Lehár, gespielt von Matthias Hammerschmitt, durfte dabei nicht fehlen. Nach einem Gläschen Wein, kredenzt wurde ein „Grüner Veltliner“, gab es bekannte Lieder wie „Mei Muatterl woa a Weanerin“ von Ludwig Gruber, der vor allem für seine Wienerlieder bekannt geworden ist. Sie alle zeugten vom guten Gespür für den Geschmack der nicht gerade jungen Zuhörerschar. Mit den Liedern „An der Donau, wenn der Wein blüht“ und „Das muss ein Stück vom Himmel sein“ endete ein zauberhafter Nachmittag mit Wohlfühlfaktor. (kräm)