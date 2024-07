Was wird aus dem großen Gebäude in der Adelsrieder Flurstraße? Um diese Frage ging es bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Denn dem Gremium lag eine Bauvoranfrage zur „Errichtung einer Beherbergungsgaststätte“ vor. 48 Betten sollten dort vorübergehend einziehen, bevor das große Gebäude abgerissen werden soll. Was steckt hinter diesen Plänen?

