Verkehrschaos: Polizei meldet etliche Unfälle auf der A8

Die Polizei meldet am Montagmorgen etliche Unfälle auf der A8 zwischen Neusäß und Adelsried. Infolgedessen staut sich der Verkehr. Es gibt mehrere Verletzte. Gegen 4 Uhr morgens kam es laut Polizei zu einem ersten schweren Unfall kurz vor der Ausfahrt Adelsried in Richtung Stuttgart. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Gersthofen mitteilt, waren daran mindestens acht Fahrzeuge beteiligt. Details zum Unfallhergang waren am Montagvormittag nicht bekannt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle in Neusäß ausgeleitet.

Polizei berichtet von mindestens zehn Unfällen auf der A8

Infolge des ersten Unfalls kam es bis etwa 9 Uhr zu etwa zehn weiteren Unfällen, berichtet die Polizei. Eine Rolle dürfte dabei auch ein zwischenzeitlich starkes Gewitter gespielt haben. Die weiteren Unfälle ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Adelsried. Die Folge: kilometerlanger Stau auf und rund um die Autobahn.

Da bislang unklar ist, wie es zu dem ersten Unfall gegen 4 Uhr auf der A8 bei Adelsried kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (kinp)