Wahlkampf: Aiwanger kommt nach Adelsried

Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger spricht am Dienstag im Stadel-Bräu.

Walkampf der Freien Wähler in Adelsried: Am kommenden Dienstag ist dort der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger zu Gast. Der FW-Parteichef und sein Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring werden im Adelsrieder Stadel-Bräu von FW-Kreisrat Anton Rittel sprechen, der sich ebenfalls um ein Mandat im Landtag bewirbt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Laut Mehring wird die Veranstaltung in Adelsried nicht sein letzter gemeinsamer Auftritt mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten in der Region sein. Am Freitag, 15. September, sind die beiden bei der Eröffnung der Gundelfinger Erlebnistage (GET) im Landkreis Dillingen. Für den 23. September ist eine Kundgebung in Augsburg geplant, auf der neben Mehring und Aiwanger auch Landtagsvizepräsident Alexander Hold auftreten soll. (AZ)