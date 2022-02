Adelsried

Wasserschaden an der Mehrzweckhalle in Adelsried wird teuer

Weil das Dach der Mehrzweckhalle in Adelsried undicht ist, bilden sich große Pfützen in der Halle.

Plus Die Mängelliste am Dach der Mehrzweckhalle in Adelsried ist lang. Zuletzt bildeten sich große Pfützen in der Halle. Nun muss gehandelt werden.

Von Michaela Krämer

Die Pfützen, die Bürgermeister Sebastian Bernhard anhand von Bildern zeigte, lösten bei den Räten großes Erstaunen aus. Durch das Dach der Mehrzweckhalle in Adelsried ist reichlich Regenwasser in den Umkleidebereich der Mehrzweckhalle gelangt. Nun muss die Gemeinde handeln. Doch das wird teuer, wie sich bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zeigte.

