Wegkreuze rund um Adelsried sind stille Zeitzeugen

Sie finden sich an vielen Wegen im Augsburger Land. Und doch fallen sie den meisten nicht auf. Dabei steckt hinter vielen der Wegkreuze eine spannende Geschichte.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die über dreistündige Wanderung rund um Adelsried hat sich für die geschichtsbewussten Wanderer gelohnt. Johann Köhler führte entlang an Kapellen und Wegkreuzen. Die etwa acht Kilometer lange Strecke ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht und dank der Ausführungen von Köhler niemals langweilig. Wenn man den Experten an seiner Seite hat, der gemeinsam mit Franz Brechenmacher die Wanderwege ausgearbeitet hatte, um die Geschichte nicht vergessen zu lassen, bekommt der Wanderer nicht nur schöne Natur, sondern auch viel Wissenswertes nahegelegt.

So unterschiedlich die Kreuze bei näherer Betrachtung sind, so verschieden seien auch die Gründe ihres Aufstellens, weiß Köhler. Es sind oft tragische Umstände oder Unfälle, an deren Geschichte erinnert wird. Dafür zeugen diese kleinen Denkmäler und sind stille Zeitzeugen menschlicher Schicksale.

Errichtet wurde das Kreuz zum Ende des Zweiten Weltkrieges. 2002 wurde es erneuert. Das Corpus ist aus Lärchenholz geschnitzt. Foto: Michaela Krämer

Wegkreuz erinnert an eine Heimkehr aus dem Krieg

Das erste Hofkreuz Ludwig Furnier, direkt an der Straße, soll an die glückliche Heimkehr aus dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Entlang der Dillinger Straße in Richtung Welden ging es in die Streitheimer Straße. Das zweite Hofkreuz Leonhard Graf hat eine religiöse Grundhaltung und steht etwas versteckt in einer Hofeinfahrt. Das Primizkreuz Franz Höchstötter wurde in Absprache mit den Eltern des Primizianten vom Bildhauer Johann Malzer gestaltet. Auf einem Feldweg ging es zunächst den Hügel aufwärts, bis das Ziegler-Kreuz, das neben dem alten Wasserhochbehälter am Waldrand zu sehen ist, ist als Dank für die Genesung des vierjährigen Sohnes nach schwerer Erkrankung errichtet worden.

Über einen Grasweg am Wald entlang erreichten die Wanderer den südlichsten Punkt der Route. Hier ging es dann bergab durch den Wald auf dem ausgeschilderten Radweg Richtung Bonstetten und Welden. Schon bald kam das Weiße Kreuz der Familie Wimmer in Sicht. Warum dieses Kreuz errichtet wurde, ist heute nicht mehr bekannt. Dort genießt man allerdings den schönen Ausblick über das Laugnatal.

Die Reliefs auf dem Kreuz wurden in Absprache mit den Eltern des Primizianten von Johann Malzer gestaltet. Foto: Michaela Krämer

Am westlichsten Punkt der Route kommt man an der Christophorus-Skulptur vorbei – ein Eigentum der Gemeinde Adelsried. Sie liegt an der Gemarkungsgrenze zu Welden und wurde anlässlich des Kultour-Sommers 2012 errichtet. Über den Radweg ging es wieder in Richtung Adelsried vorbei am Gedenk-Feldkreuz Josef Kugelmann.

Marienkapelle in Kruichen wurde 1998 umfangreich saniert

Wenn hier der liebe Gott wohnt, dann hat er eine gute Wahl getroffen: die kleine Marienkapelle der Familie Anna und Franz Wimmer in Kruichen. Sie wurde 1952 von Anna und Franz Wimmer aus Dankbarkeit über die glückliche Heimkehr aus Krieg und Gefangenschaft erbaut und nach einer umfangreichen Renovierung 1998 wieder eingeweiht. Die Anfänge der Kapellengeschichte reichen ins Jahr 1879 zurück. Damals wurde die kleine Kirche wegen eines sehnlichen Kinderwunsches erbaut. Sieben Jahre lang blieb die Ehe der Gastwirtseheleute Matthäus und Thekla Wimmer kinderlos. Nach einer Wallfahrt nach Lourdes kamen in kurzer Zeitfolge acht gesunde Kinder zur Welt. Etwas weiter entfernt an einer Forststraße liegt das Dank-Hauskreuz der Familie Josef Wörle. Die Großeltern des heutigen Josef Wörle waren lange Zeit kinderlos geblieben. Später freuten sie sich über die Geburt von fünf Kindern.

Erst auf Nachfrage kann die kleine Kirche betreten werden, sonst bleibt sie verschlossen. Foto: Michaela Krämer

Auf der alten Weldenbahnstrecke vorbei am Bahnhäusle

Zurück ging es wieder in Richtung Adelsried bis auf Höhe des Engelshofes. Hier erinnert das Gedenk-Feldkreuz an die 1828 abgebrochene Kirche mit Friedhof. Vorbei am Gedenk-Feldkreuz am Engelshof, der früher neben Adelsried und Kruichen sogar eine eigene Gemeinde war, ist das „Stationenkreuz“, dessen Grund der Errichtung nicht bekannt ist, zu finden. Seit 1965 ist es im Besitz der Familie Leonhard Graf. Mit dem „sprechenden Kreuz“ der Familie Martin Wagner, die vorletzte Station der Route, baten die Eltern um eine gesunde Heimkehr der Söhne aus dem Krieg. Weiter ging es zum Mehlmahdkreuz (auch Tatzenkreuz genannt), der letzten Station. Hier sei der Grund der Errichtung ebenso nicht bekannt, so Johann Köhler. Auf der alten Weldenbahnstrecke vorbei am Bahnhäusle erreichte die fröhliche Wandergruppe wieder den Ausgangspunkt: das Rathaus.

Die Serie „Die Geschichte dahinter“: Oft sehen wir ein auffälliges Gebäude, ein Schild, ein Marterl oder ein Kunstwerk und fragen uns: Was steckt dahinter? Hier wollen wir mit mehreren Beispielen für Aufklärung sorgen.