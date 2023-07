Wenn Hornissen im Haus zum Alltag gehören

Bei Barbara Kleinheinz in Adelsried haben sich Hornissen im Wintergarten eingenistet. Unsere Redaktion hat sich erkundigt, wie gefährlich die Insekten wirklich sind.

Dass sich Hornissen in einem kleinen Wohnwagenmodell in ihrem Wintergarten eingenistet haben, findet Barbara Kleinheinz alles andere als lästig. „Es reizt mich immer wieder!“, meint Barbara Kleinheinz, während sie mit ihrem Opernglas das wuselige Krabbeln und Fliegen der Hornissen beobachtet. Die gestreiften Insekten haben sich heuer in einem kleinen Wohnwagenmodell, das schon seit mehr als 30 Jahren zur Deko in dem Adelsrieder Wintergarten hängt, häuslich niedergelassen.

Im Mai sei es zunächst nur eine Hornisse gewesen, die dort ein- und ausflog, erklärt Kleinheinz. Doch ihr Nachbar, ein pensionierter Förster habe gleich gesagt: „Die legt Eier!“ Inzwischen hat sie fünf Hornissen gezählt, die fleißig hinaus in den Garten fliegen, um mit neuem Baumaterial für das Nest im Wohnwagen zurückzukehren. Sie vermutet, dass es dort drin mächtig Platzmangel gebe und deutet auf zwei tote Hornissen am Boden. „Da drin muss es doch eine Revolte geben.“, sagt sie kopfschüttelnd.

Frau Kleinheinz aus Adelsried findet es spannend, täglich den Nestbau der Hornissen in ihrem Wintergarten zu beobachten. Foto: Marcus Merk





Das Hornissennest verändert sich ständig

Erwin Memminger, der benachbarte Förster, habe ihr erzählt, dass die Jungen inzwischen auf der Suche nach einem eigenen Nest seien, doch in der Zwischenzeit machen die Insekten ordentlich Dreck: Auf den Bodenfliesen unter dem Wagen sind Exkrementflecken der Hornissen zu sehen. Deswegen muss Kleinheinz, die noch nicht lange im Ruhestand ist, zwar etwas öfter putzen als früher, trotzdem haben es ihr die Hornissen nach einem ersten gescheiterten Umsiedlungsversuch inzwischen angetan.

Allerdings gehen längst nicht alle Hausbewohner so sorglos mit den Tierchen um: Eine ukrainische Familie, die bei Frau Kleinheinz wohnt, stelle sich im Wintergarten noch etwas schreckhaft an, erzählt sie. Wenn man im siebten Stock im Kiewer Stadtzentrum wohne, sei man so etwas eben nicht gewohnt.

Hornissen sind weniger gefährlich als Viele denken

Sie selbst jedenfalls ist davon überzeugt, dass die Hornissen für Nichtallergiker völlig ungefährlich seien. Auch der pensionierte Förster Erwin Memminger bestätigt, dass ein Hornissenstich nicht gefährlicher als ein Wespenstich sei. „Die tun ja nichts, wenn man sie in Ruhe lässt“, meint er. Behauptungen, dass sieben Hornissenstiche tödlich seien, seien nichts als alte Märchen.

Auch er selbst habe letztes Jahr Hornissen im Dachboden gehabt, berichtet Memminger. Sein Tipp: Die Überreste eines alten Wespennestes nicht vollständig entfernen – so könne man verhindern, dass die Hornissen sich im nächsten Jahr wieder an der gleichen Stelle niederlassen.

Wer Fragen zum Umgang mit Hornissen und ihren Nestern hat, kann sich übrigens an die ehrenamtlichen Hornissenbeauftragten im Landkreis Augsburg wenden. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website des Landratsamts.