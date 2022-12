Adelsried

Wie Adelsried die Platznot an der Grundschule in den Griff bekommen will

Plus Das neue Schulgebäude ist erst in drei Jahren fertig. Doch schon jetzt steigen die Schülerzahlen in Adelsried. Die Gemeinde sucht nach Übergangslösungen.

Es herrscht zunehmend Platznot in der Grundschule in Adelsried. Ein Bürger hatte in der Bürgerfrageviertelstunde der Gemeinderatssitzung die Situation an der Grundschule aufgegriffen. Das Thema war bereits in der Bürgerversammlung angesprochen worden. Jetzt wollte der Bürger mehr Klarheit darüber haben. Auch die Freie-Wähler-Gemeinschaft wollte noch einmal darüber sprechen.

