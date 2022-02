Adelsried

vor 20 Min.

Wie sinnvoll sind Luftreiniger im Adelsrieder Kindergarten?

Plus Eine Mehrheit im Elternbeirat der Kindertagesstätte in Adelsried will Geräte zum Reinigen der Luft anschaffen. Doch was nutzt das? Darüber gibt es im Gemeinderat unterschiedliche Meinungen.

Von Michaela Krämer

Dass Eltern ihre Kinder vor Viren schützen wollen, steht außer Zweifel. Im Elternbeirat der Adelsrieder Kindertagestätte will eine Mehrheit deshalb Geräte zur Reinigung der Luft anschaffen. Das hatte ein Abstimmungsergebnis gebracht. In nicht-öffentlicher Sitzung wurde sich auch im Gemeinderat bereits mit dem Thema auseinandergesetzt. Nun waren Sabrina Neumann, Daniel Feldmaier, Andreas Neutatz und Uwe Lutz vom Elternbeirat im Gemeinderat zu Gast. Sie stellten fest: Jede einzelne Maßnahme hat Schwächen, mehrere Maßnahmen reduzieren die Virenlast. Allerdings: "Nicht alle sind für Kinder geeignet", sagt Neumann.

