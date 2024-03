Wochentags werden Wehren Adelsried und Bonstetten gemeinsam alarmiert

Plus Die Personaldecke schrumpft auch bei den Feuerwehren. Adelsrieder und Bonstetter Feuerwehrler wollen deshalb enger zusammenarbeiten.

Die benachbarten Feuerwehren aus Adelsried und Bonstetten schließen sich zusammen. Grund: Die Personaldecke schrumpft. Die Initiative einer Zusammenlegung kommt von den Aktiven selbst. „Wir sind personell nicht gut aufgestellt“, sagte der Zweite Kommandant der Adelsrieder Feuerwehr Maximilian Endt.

Bei Einsätzen am Tag sei das Problem besonders groß. Zusammen mit der Feuerwehr Bonstetten wurde ein Vorschlag erarbeitet, dass die Wehren tagsüber montags bis donnerstags von 7 bis 18 Uhr und freitags von 7 bis 15 Uhr immer gemeinsam im Ortsbereich alarmiert werden. Dabei wurden schon drei Einsätze separat abgehalten, bei größeren Einsätzen sind die Feuerwehren ohnehin mit anderen Wehren ausgerückt.