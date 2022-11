Adelsried

25.11.2022

Wohnanlage für Senioren: Bau beginnt im kommenden Jahr

So sieht das Modell für die neue Seniorenwohnanlage in Adelsried in der Dillinger Straße aus.

Plus In Adelsried soll es eine neue Anlage für seniorengerechtes Wohnungen geben. Geplant ist auch eine Apotheke in dem Gebäude. Aktuell wird im Mai mit dem Baubeginn gerechnet.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Den Weg für das Großprojekt hatte der Gemeinderat bereits in vergangenen Sitzungen geebnet. In Adelsried soll es eine neue Wohnanlage für Senioren geben. Geplant ist eine große Tiefgarage und auch eine Apotheke. Doch bei der ersten Prüfung im Landratsamt ist nun aufgefallen, dass kein Erschließungsplan vorliegt, erklärte Bürgermeister Sebastian Bernhard bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Deshalb kann es noch nicht losgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen