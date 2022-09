Zur Eröffnung des neue Bikeparks in Adelsried regnete es in Strömen

Der Dirtpark für die Jugend ist zwar fertig, konnte aber bei Nässe leider noch nicht von den jungen Bikern ausprobiert werden. Geboten sind drei unterschiedliche Strecken.

Nun ist es schnell gegangen und wurde auch schon sehnsüchtig erwartet: Am 11. Juli rückten zwei Bagger an und mit ihnen fiel auch der Startschuss für den Bau des Bikeparks. Die für Samstag geplante probeweise Inbetriebnahme der Anlage fiel mit den lausigen Wetterkapriolen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser und fand daher nur im kleinen Kreis statt. Es goss zeitweise aus Kübeln. "Für die Biker wäre es viel zu gefährlich, wenn sie auf glatten lehmhaltigen Fahrbelägen ihre Sprünge zeigen", erklärt Bürgermeister Sebastian Bernhard. Jammerschade, denn für das Sommerfest des SV Adelsried wäre dies eine gute Gelegenheit gewesen, den Bikepark vorzustellen.

Eigene Abteilung im Sportverein gegründet

Die Initiative zum Bau geht auf Peter Rittel und Erik Tschirsky zurück. Beide haben eine eigene Abteilung im Sportverein gegründet und sind dessen Vorsitzende. Mit Hilfe von Tim Baumann, Ulli Martin, Tobias Kraus, Sebastian Seidl sowie vielen jungen Helfern wurde das Projekt umgesetzt. Die Gemeinde hat das Grundstück zur Verfügung gestellt. Einen Namen hat der Park bereits: Er nennt sich Dirtpark Adelsried.

Je nach Niveau können unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gewählt werden. Der Bikepark ist daher gleichermaßen für Anfänger, für Fortgeschrittene, ambitionierte Amateure und Profis geeignet. "Die Streckenlänge wurde mit 200 Metern angesetzt, Sprünge bis über drei Meter Höhe sind möglich, die Sprungweite kann zwischen zwei und fünf Metern betragen", erklärt Peter Rittel. Mit dem Bau des Bikeparks wolle man Jugendliche, die im nahegelegenen Wald illegal Hindernisse bauen und dort herumfahren, jetzt aus den Wäldern herausholen, so Rittel weiter. "Es gibt in der Umgebung wenig Angebote, um diese Sportart ausüben zu können." Auch Gemeinderatsmitglieder Martina Feyrsinger und Hansjürgen Krist (Grüne) freuen sich über den Bikepark. "Es wird für die Jugend hier in Adelsried viel getan", sagt die Jugendbeauftragte und richtet dabei großes Lob an den Bürgermeister.

Offizielle Öffnungszeiten gibt es nicht

Die drei Strecken sind naturnah gebaut, verwendetes Material ist ausschließlich lehmhaltige Erde. Zur Pflege und Instandhaltung werden zu Saisonbeginn im Frühjahr, nach starken Regengüssen und intensiver Nutzung die Absprung- und Landehügel mit Schaufeln nachgebessert und geglättet, erzählt Erik Tschirksy. "Es gibt keinen Strom auf der gesamten Anlage. Im Sommer sollte daher um 21 Uhr Schluss sein." Offizielle Öffnungszeiten sind nicht vorgesehen. Man setzt hier auf Eigenverantwortung. Die Nutzung ist ausschließlich für Vereinsmitglieder gestattet.

Die Kosten von rund 20.000 Euro haben der Sportverein Adelsried (gleichzeitig Träger des Bikeparks) sowie die Gemeinde Adelsried übernommen. Auch Spenden sind eingegangen. Gefördert wurde dieses Projekt aus dem Regionalbudget. "Wir haben viel in Eigenleistung geschaffen", so Peter Rittel, "sonst wäre diese großflächige Anlage erheblich teurer geworden." Bis zur offiziellen Eröffnung im späten Frühjahr soll die Anlage noch begrünt und eingezäunt werden. Dann wird groß gefeiert, verspricht Rittel. "Hoffentlich ohne Regen."

