Drosselfahrten auf der A8: Weshalb die Polizei den Verkehr ausbremst

Ein Einsatzfahrzeug fährt voraus, die Autos dahinter dürfen nicht vorbeifahren. Was hinter derartigen Einsätzen auf der A8 steckt und wie Verkehrsteilnehmer sich richtig verhalten.

"Nicht überholen" oder "Bitte Folgen" steht auf dem Signalgeber des Einsatzfahrzeuges der Polizei. Das Polizeiauto fährt voraus und bremst den Verkehr dahinter aus. Immer wieder kommt es zu sogenannten Drosselfahrten. Zuletzt am Montag auf der A8 zwischen Adelsried und Zusmarshausen. Die Polizei erklärt, weshalb der Verkehr ausgebremst wird und wie Verkehrsteilnehmer sich in solchen Situationen richtig verhalten.

Drosselfahrt auf der A8 zwischen Adelsried und Zusmarshausen

Im Fall der jüngsten Drosselfahrt auf der A8 wurde den Beamten eine verdächtige Person auf einer Brücke über der Autobahn gemeldet. Um die Strecke in Ruhe absuchen zu können, wurde der Verkehr ausgebremst. So konnte die Polizei in diesem Fall feststellen, dass der erste Verdacht sich zum Glück nicht bestätigte. Doch das ist nicht immer so. Immer wieder kommt es vor, dass Einsatzkräfte der Autobahn- oder Verkehrspolizei Gegenstände aller Art von Autobahnen oder Bundesstraßen entfernen müssen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Bei Drosselfahrten überholt ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn den fließenden Verkehr. Dann werden Verkehrsteilnehmer über die Signalgeber am Streifenwagen informiert. Im Anschluss wird der Verkehr langsam bis zum Stillstand abgebremst.

Worauf Autofahrer in solchen Situationen achten sollten

Alle Verkehrsteilnehmer sollten, um sich oder andere nicht in Gefahr zu bringen, die Zeichen und Weisungen der Polizei beachten und hinter dem Polizeiauto kontrolliert abbremsen und anhalten. Dabei soll auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand geachtet werden. Keinesfalls sollte das Streifenfahrzeug überholt oder der Standstreifen für das schnelle Weiterkommen genutzt werden. Sobald der Streifenwagen steht, werden beide Türen am Fahrzeug geöffnet und der Gegenstand kann somit von der Fahrbahn entfernt werden. In manchen Fällen bleibt der Streifenwagen nicht komplett stehen, da sich der gemeldete Gegenstand nicht mehr auf der Fahrbahn befindet oder bereits eingesammelt wurde. Hilfreich ist es bei derartigen Fällen auch, auf aktuelle Verkehrsmitteilungen etwa vom Navigationsgerät oder Radio zu achten, teilt die Polizei mit. (kinp)