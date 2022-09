Adelsried

18:30 Uhr

Adelsried stimmt vorzeitiger Grabauflösung zu

Um die vorzeitige Auflösung eines Grabes ging es jetzt in der Gemeinderatssitzung in Adelsried.

Plus Nachdem sich niemand um ein Grab auf dem Adelsrieder Friedhof kümmern kann, bittet ein Angehöriger darum, es vorzeitig aufzulösen. Das löst Diskussionen aus.

Eine vorzeitige Grabauflösung ist generell nicht vorgesehen, denn die vollständige Ruhezeit soll eingehalten werden – so die Bestimmungen in Adelsried. Im vorliegenden Fall hatte sich ein Angehöriger schriftlich an die Gemeinde gewandt, dass er das Grab seiner Verwandten vor Ablauf der Ruhefrist entfernen möchte.

