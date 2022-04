Geld für den Führerschein: Adelsried will die Feuerwehr unterstützen

Plus Immer weniger Feuerwehrleute haben den passenden Führerschein für die großen Einsatzfahrzeuge. Adelsried will nun einen Teil davon bezahlen.

Immer weniger Feuerwehrleute haben die Fahrerlaubnis, um große Einsatzfahrzeuge zu fahren. In Adelsried werde das mehr und mehr zum Problem, berichtete Zweiter Kommandant Maximilian Endt. Denn zum Bewegen eines Tanklöschfahrzeugs oder des Hilfeleistungsfahrzeugs würden einige Leute wegfallen, so auch Erster Kommandant Markus Furnier. Kann die Gemeinde da helfen?