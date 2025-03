Von edlen Rittern und Burgfräulein aus Affaltern

Über 50 aktive Faschingsfreunde präsentierten in Affaltern vor rund 250 Zuschauern vor dem Bürgerhaus mit einem launigen Programm ihren diesjährigen Faschingswagen. Er steht im Zeichen der mittelalterlichen Ritterzeit und ist mit technisch aufwändigen Details gestaltet. Ortpfarrer Dr. Ulrich Lindl segnete Ritter und Faschingswagen für den Weg zu den Umzügen in Dillingen (Nachtumzug), Welden, Zusmarshausen, Ettringen (Nachtumzug) und Gablingen. Der Zweite Bürgermeister Klaus Gerstmayr überbrachte Grußworte der Gemeinde Biberbach und beglückwünschte den Verein zum gelungenen Werk. Neben vielen Ehrungen vergaßen die Faschingsfreunde traditionell nicht, den Erlös der diesjährigen Nikolausaktion wieder dem Förderverein der Wärmestube des SKM in Augsburg zu übergeben, was der stellvertretende SKM-Mitarbeiter und Gründungsvorstand der Faschingsfreunde Affaltern, Martin Kraus, zur Weiterleitung gerne übernahm.

