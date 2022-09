Diebe dringen in Agawang in einen Schuppen der Feuerwehr ein

Einbrecher hebeln den Schuppen der Feuerwehr in Agawang auf und gelangen so ins Innere. Es bleibt jedoch beim Sachschaden.

Unbekannte sind in Agawang bei der Feuerwehr eingebrochen. Die Täter drangen laut Polizei irgendwann im Zeitraum zwischen dem 27. August und dem 2. September in einen Schuppen Am Bächle ein.

Ins Innere des Schuppens gelangten die Einbrecher laut Polizei durch Aufhebeln der Tür. Dabei verursachten sie allerdings lediglich einen Sachschaden von 50 Euro, gestohlen wurde aber offenbar nichts. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)