Markus Steinle gewinnt Sebastian-Schießen in Agawang

Beim 17. Sebastian-Schießen in Agawang traten 96 Schützinnen und Schützen in zwölf Gruppen gegeneinander an. Die ersten drei Gewinner erhielten einen Brotzeit-Korb, überreicht von Bürgermeister Andreas Weißenbrunner. Auch der Verlierer durfte sich über ein Körbchen als Trostpreis freuen. Bester Schütze des Abends war Markus Steinle. Sein Name bekommt einen Ehrenplatz auf der Sebastiani-Scheibe.

